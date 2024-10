Dilei.it - Giancarlo Magalli dopo la condanna per insulti alla Volpe: “Un assurdo equivoco”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Quasi quasi facciamo un programma insieme”. Pace fatta trae Adrianaanni di sfiancanti udienze, come ha raccontato lo stesso conduttore in una lunga intervista.to per gliche le aveva rivolto sui social,ha spiegato che non era sua intenzione offendere nessuno e che la vicenda ha assunto i contorni di un “”.e Adriana, pace fattalaè statoto a una multa di 700 euro con pena sospesa, pagamento delle spese processuali e risarcimento danni pari a 5mila euro (e 1600 euro di spese legali). Il processo si è concluso a favore di Adriana, con l’accusa di diffamazione per un post condiviso su Facebook nel 2017. Sette anni, questo capitolo è chiuso, ma in pace. A rivelarlo è statoal Corriere della Sera.