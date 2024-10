Lanazione.it - Funghi, la ricetta del grande Pellegrino Artusi

(Di martedì 8 ottobre 2024) Viareggio, 8 ottobre 2024 – Tra i padri della cucina italiana moderna c’è il, nato a Forlimpopoli nel 1820 e autore del volume "La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene", manuale di cucina ribattezzato semplicemente – e non per caso – "L’". Il libro, uscito nel 1891, è stato un successo eccezionale, rappresentando un vero e proprio manifesto della cucina italiana. Nel volume, ristampato oltre cento volte e tradotto in diverse lingue,sviscera in modo arguto e divertente i tratti distintivi della cucina italiana, proponendo anche una serie di ricette che restano apprezzate ancora oggi. Uno dei temi trattati daè ovviamente quello dei, di cui vi proponiamo un estratto. "Ogni anno in settembre, quando costano poco, io fo la mia provvista diporcini e li secco in casa.