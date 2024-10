Sport.quotidiano.net - Fano Spendolini: "Chi entra deve dare di più"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ilcalcio rompe il ghiaccio sabato scorso vincendo per 3-1 la gara d’esordio nel campionato di Terza Categoria contro la Virtus Castelvecchio. Gara a senso unico dei granata che sbagliano molto in fase conclusiva e che alla fine finiscono pure per subire il gol della bandiera dei locali nell’extratime. Misterha avuto pure un giorno in più per pensare a come è andata. "Sono contento ovviamente per il risultato – dice il tecnico fanese – ma anche per come la squadra si è mossa in campo, anche se ci mancava Niang. Non abbiamo rischiato mai nulla, abbiamo giocato bene anche si ci sono state alcune note stonate". C’era, alla vigilia, qualche apprensione per vedere come la squadra si sarebbe comportata nella sua prima uscita ufficiale, ma l’esame è stato superato. Pur con qualche peccatuccio che non è piaciuto all’allenatore fanese.