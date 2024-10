Lanotiziagiornale.it - Fallito il blitz delle destre per eleggere il giudice della Consulta. Le opposizioni unite disertano il voto e costringono la maggioranza a votare scheda bianca

(Di martedì 8 ottobre 2024) Alla fine, ildel centrodestra perunsi è concluso con un nulla di fatto. Davanti al Parlamento riunito in seduta comune per l’ottavo scrutinio, in cui è necessaria ladei tre quinti dei componenti dell’Assemblea, e alla decisionedi non partecipare al, laha battuto in ritirata e votato. Il nome su cui puntavano Giorgia Meloni & Co per succedere a Silvana Sciarra, il cui mandato è terminato a novembre dello scorso anno, era quello di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridicopresidente del Consiglio e autoreriforma sul premierato. Proprio la presunta vicinanza alla premier aveva dato il via allo scontro con le, che accusavano ladi considerare le istituzioni e gli organi di garanzia come “cosa loro”.