Fake news sull'erogazione dell'acqua: nessuna sospensione idrica a Benevento (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa viralità, croce e delizia. In questo caso un 'procurato allarme' che ha scombussolato i piani di tanti. Qualcuno aveva iniziato già a riempire taniche di acqua, altri rimesso in moto quel serbatoio che fu una salvezza durante la scorsa, torrida estate. Nel pomeriggio il messaggio a firma Gesesa (Fake assolutamente) che parlava di una sospensione idrica per questa sera. Nulla di tutto vero. Questo il messaggo (vero e reale) di Gesesa che smentisce la Fake news: "Gesesa comunica che tra i cittdini di Benevento sta girando da questa mattina un messaggio via whatsapp che riprende un vecchio comunicato stampa di Gesesa del 20 aprile 2024, che riguardava una interruzione idrica improvvisa sulla condotta del Biferno a causa di un guasto causato dai lavori svolti presso i cantieri dell'alta velocità.

