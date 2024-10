Sport.quotidiano.net - Estra: Christon da inserire. E Paschall da recuperare

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tutto secondo copione. La seconda giornata di campionato non ha regalato sorprese inaspettate all’ma tutto è andato, appunto, secondo copione. La sconfitta sul campo della Virtus era un pronostico fin troppo facile da azzeccare perché è vero che nello sport non c’è niente di scontato e le partite non si giocano sulla carta, ma è anche vero che spesso e volentieri la squadra più forte vince. La partita ha avuto poca storia con Bologna che ha preso subito il comando delle operazioni conducendo il match dall’inizio alla fine e portandolo a casa senza troppi patemi d’animo. Pistoia ha avuto il merito di non mollare lottando fino in fondo e uscendo dal campo con una sconfitta onorevole.