Esonda il fiume Lambro a Milano, è ancora allerta arancione fino a mezzanotte: attivata vasca per il Seveso (Di martedì 8 ottobre 2024) A Milano è stata attivata la vasca di laminazione per contenere l'eventuale Esondazione del fiume Seveso. Più critica la situazione dell'altro fiume cittadino, il Lambro, la cui Esondazione sta causando allagamenti nel quartiere. Monitorano la situazione i vigili del fuoco. Fanpage.it - Esonda il fiume Lambro a Milano, è ancora allerta arancione fino a mezzanotte: attivata vasca per il Seveso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Aè stataladi laminazione per contenere l'eventualezione del. Più critica la situazione dell'altrocittadino, il, la cuizione sta causando allagamenti nel quartiere. Monitorano la situazione i vigili del fuoco.

