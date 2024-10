Endless Love anticipazioni 9 ottobre: trama e streaming (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel seguente articolo le anticipazioni di Endless Love per la puntata di mercoledì 9 ottobre 2024 L'articolo Endless Love anticipazioni 9 ottobre: trama e streaming proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Endless Love anticipazioni 9 ottobre: trama e streaming Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel seguente articolo lediper la puntata di mercoledì 92024 L'articoloproviene da Novella 2000.

Endless Love anticipazioni 9 ottobre - la scoperta di Emir : Kemal ha tradito Asu - Hakan sotto pressione - Anticipazioni di Endless Love: La cena a casa Soydere, Kemal punge Hakan Emir riesce a fare un'importante scoperta grazie all'aiuto di un tecnico informatico: scopre che Kemal ha ricevuto un fax contenente l'estratto di nascita di Asu. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su ... (Movieplayer.it)

Endless Love - replica puntata 8 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset - Kemal osserva Deniz mentre gioca con i giocattolini di legno, sentendo un profondo legame tra loro. . Nuovo appuntamento oggi – martedì 8 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 242 in replica streaming. Nella puntata odierna durante ... (Superguidatv.it)

Endless Love - anticipazioni turche : Tarik e Banu divorziano? - A quel punto cercherà una sorta di “redenzione” e deciderà di confessare ai genitori che lui e Banu avranno deciso di divorziare. Nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda) assisteremo a una profonda crisi di coppia. Il fratello di Kemal – grazie ad Asu – verrà a sapere che la moglie è stata ... (Superguidatv.it)