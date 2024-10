“È nato”: Sonia Bruganelli, la lieta notizia in famiglia (Di martedì 8 ottobre 2024) Personaggi tv. “È nato”: Sonia Bruganelli, la lieta notizia in famiglia – Claudia Ruggeri, la Miss Claudia di Avanti un altro, è diventata mamma. A renderlo noto è stata proprio Ruggeri con un post su Instagram in cui si vede la piccola manina e una parte del volto del bimbo che ha avuto con Marco Bruganelli, fratello minore di Sonia Bruganelli, impegnata al programma di Rai 1 di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”. ( dopo le foto) Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli sono convolati a nozze nel 2016. Ad aprile i due hanno annunciato l’arrivo del primo bebè. Il nome scelto non è stato reso noto. Particolarmente emozionato per questa nascita è Davide Bonolis, figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Il ventenne ha commentato lo scatto scrivendo: “Il cugino ti aspetta”. L'articolo “È nato”: Sonia Bruganelli, la lieta notizia in famiglia proviene da TvZap. Tvzap.it - “È nato”: Sonia Bruganelli, la lieta notizia in famiglia Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Personaggi tv. “È”:, lain– Claudia Ruggeri, la Miss Claudia di Avanti un altro, è diventata mamma. A renderlo noto è stata proprio Ruggeri con un post su Instagram in cui si vede la piccola manina e una parte del volto del bimbo che ha avuto con Marco, fratello minore di, impegnata al programma di Rai 1 di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”. ( dopo le foto) Claudia Ruggeri e Marcosono convolati a nozze nel 2016. Ad aprile i due hanno annunciato l’arrivo del primo bebè. Il nome scelto non è stato reso noto. Particolarmente emozioper questa nascita è Davide Bonolis, figlio die Paolo Bonolis. Il ventenne ha commentato lo scatto scrivendo: “Il cugino ti aspetta”. L'articolo “È”:, lainproviene da TvZap.

