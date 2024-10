Drusilla Foer e la polmonite bilaterale, lo pneumologo: «Ecco chi è più a rischio». Cause, sintomi e picco di casi (Di martedì 8 ottobre 2024) «Attenzione alla farmaco resistenza, perché gli antibiotici che vengono venduti in farmacia sono quelli di 20-25 anni fa». L'avvertimento del pneumolgo Claudio Ilmessaggero.it - Drusilla Foer e la polmonite bilaterale, lo pneumologo: «Ecco chi è più a rischio». Cause, sintomi e picco di casi Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 8 ottobre 2024) «Attenzione alla farmaco resistenza, perché gli antibiotici che vengono venduti in farmacia sono quelli di 20-25 anni fa». L'avvertimento del pneumolgo Claudio

Domenica In - nella puntata di oggi Ezio Greggio - Drusilla Foer e i protagonisti di Ballando - Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, sarà in studio per parlare del suo ultimo libro ‘Il Dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia’, mentre Giovanni Minoli interverrà per presentare la nuova serie televisiva ‘La storia siamo noi’, in onda su Rai 3 da lunedì 7 ottobre. Spazio ... (Dailyshowmagazine.com)

Drusilla Foer : “Sono stata ferma a causa di una polmonite con ascesso. Per 6 mesi nessuna ciglia finta” - Continua a leggere . Ospite di Mara Venier, Drusilla Foer ha parlato degli ultimi mesi, in cui è stata costretta a fermarsi per alcuni problemi di salute: "Ho avuto una brutta polmonite con ascesso, per sei mesi non ho visto una ciglia finta". Di recente è tornata in tv con la serie Tutto chiede ... (Fanpage.it)

“Ho avuto una polmonite con ascesso - sono stata ferma per 6 mesi. Ho ripreso a studiare. Non ho visto una ciglia finta per mesi” : Drusilla Foer a Domenica In - Però sto bene; il lato positivo è che ho avuto modo di prendermi cura di me stessa… Ho ripreso a studiare, a leggere; a stare con le persone a cui voglio bene. Ho ripreso a studiare. La Foer è una delle protagoniste della seconda stagione della serie tv Netflix “Tutto chiede salvezza“: “Il mio ... (Ilfattoquotidiano.it)