Dragon Ball | Sparking! Zero disponibile in Early Access

Da oggi, 8 ottobre, è disponibile in Early Access Dragon Ball: Sparking! Zero per tutti coloro che hanno acquistato la Deluxe o la Ultimate Edition. Per chiunque abbia preordinato, o intende comprare, la versione standard del titolo dovrà aspettare ancora pochi giorni perché l'uscita ufficiale è per l'11 ottobre! Per festeggiare l'uscita del titolo e il ritorno della leggendaria saga Budokai Tenkaichi, Bandai Namco ha reso disponibile l'opening cinematic di Dragon Ball: Sparking! Zero per tutti, e noi ve lo proponiamo di seguito. Sfruttando le console di ultima generazione, il gioco combina veloci battaglie omnidirezionali con ambienti distruttibili e condizioni in continuo cambiamento.

