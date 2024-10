Del Piero, la figlia Dorotea è cresciuta: ecco dove la vedremo (Di martedì 8 ottobre 2024) Del Piero, la figlia Dorotea è cresciuta: ecco dove la vedremo – Sulla sua vita privata Alessandro Del Piero ha sempre mantenuto il massimo riserbo. L’ex capitano della Juve il 12 giugno 2005 ha sposato in segreto, sui colli di Torino, Sonia Amoruso, che, come lui, non ha mai amato troppo i riflettori. Dal loro amore sono nati i tre figli: Tobias (22 ottobre 2007), Dorotea (4 maggio 2009) e Sasha (27 dicembre 2010). L’Amoruso lavorava in un negozio di scarpe e galeotto sarebbe stato uno scambio di sguardi in un bar. Un amore solido il loro, una famiglia bellissima. E a proposito di figli: è di queste ore una notizia che riguarda la secondogenita dell’ex calciatore. Tvzap.it - Del Piero, la figlia Dorotea è cresciuta: ecco dove la vedremo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Del, lala– Sulla sua vita privata Alessandro Delha sempre mantenuto il massimo riserbo. L’ex capitano della Juve il 12 giugno 2005 ha sposato in segreto, sui colli di Torino, Sonia Amoruso, che, come lui, non ha mai amato troppo i riflettori. Dal loro amore sono nati i tre figli: Tobias (22 ottobre 2007),(4 maggio 2009) e Sasha (27 dicembre 2010). L’Amoruso lavorava in un negozio di scarpe e galeotto sarebbe stato uno scambio di sguardi in un bar. Un amore solido il loro, una famiglia bellissima. E a proposito di figli: è di queste ore una notizia che riguarda la secondogenita dell’ex calciatore.

Riecco Del Piero alla Juventus : è Dorotea - figlia di Alex. Giocherà nell’Under 17 - Dorotea Del Piero ha cominciato a giocare a calcio negli Stati Uniti ed è stata tesserata dalla Juventus Women Under 17. (Golssip.it)

Del Piero alla Juventus : Dorotea - figlia di Alex - giocherà in bianconero con l’Under 17 - Stiamo parlando in questo caso della figlia del campione del mondo nel 2006 con l'Italia. Chi è La giovanissima Dorotea, nata il 4 maggio 2009 e cresciuta a Los Angeles (dove la famiglia ha vissuto per diversi anni, prima di fare rientro in Italia), si è avvicinata al mondo del calcio grazie al ... (Sport.quotidiano.net)

Una Del Piero torna a giocare nella Juve : è Dorothea - figlia di Alex - Attualmente gioca nell’Under 18 dell’Empoli. Nelle giovanili, si distinguono anche Davide Marchisio e Michele Scienza, pronti a raccogliere l’eredità dei loro padri. Oltre ai Del Piero, il club ha accolto talenti come Federico Chiesa e Timothy Weah. Naturalmente come attaccante, ruolo in cui ha ... (Thesocialpost.it)