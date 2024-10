Dal Comunale a Hollywood. Horror al Chinese Theatre (Di martedì 8 ottobre 2024) È un piccolo film Horror nella trama ma anche nella grafica, nella scelta musicale che crea suspence già dal titolo rosso fuoco tremolante. È stato girato in città, al Teatro Comunale vuoto, tra le poltroncine rosse di velluto dove si muove una ragazza cui ad un certo punto sfugge di mano il telefono: cade, si stacca la custodia e ne esce una lametta. Attorno si sentono delle voci che chiamano il suo nome, "Laura" e ossessionano con varie frasi di routine quotidiana, ci sono presenze che iniziano a comparire sui palchetti e che diventano sempre più insistenti finché l’angoscia non prende il sopravvento nella mente di Laura che giace a terra, i polsi pieni di sangue. Ilrestodelcarlino.it - Dal Comunale a Hollywood. Horror al Chinese Theatre Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È un piccolo filmnella trama ma anche nella grafica, nella scelta musicale che crea suspence già dal titolo rosso fuoco tremolante. È stato girato in città, al Teatrovuoto, tra le poltroncine rosse di velluto dove si muove una ragazza cui ad un certo punto sfugge di mano il telefono: cade, si stacca la custodia e ne esce una lametta. Attorno si sentono delle voci che chiamano il suo nome, "Laura" e ossessionano con varie frasi di routine quotidiana, ci sono presenze che iniziano a comparire sui palchetti e che diventano sempre più insistenti finché l’angoscia non prende il sopravvento nella mente di Laura che giace a terra, i polsi pieni di sangue.

Allerta meteo - Santa Marinella attiva il Centro operativo comunale (Coc) - Allo stesso tempo abbiamo autorizzato e concesso in comodato d’suo gratuito, per i continuativi interventi svolti dai volontari , una porzione del terreno di via dalle Colonie, presso l’ex Cantinone al Nucleo di Protezione Civile dei Sommozzatori di Santa Marinella. Dopo aver preso visione dei ... (Ilfaroonline.it)

Esami - screening e servizi gratuiti nella farmacia comunale di Lanciano - La farmacia comunale in viale Cappuccini apre le porte a una sperimentazione a vantaggio dell’utenza con il progetto “Farmacia dei servizi” della Regione Abruzzo che porterà prestazioni gratuite per la cittadinanza. «In questa farmacia – annuncia Alessandro Di Martino, presidente dell’Anxam... (Chietitoday.it)

Nella biblioteca comunale di Meldola arrivano le “Favole di Nonna Stefania” - Sarà anche l’occasione per ascoltare la sua nuova favola "Le tre Sirenette e il pesce Palla". Il Sindaco Roberto Cavallucci e. . 30 alle ore 18, nella biblioteca comunale in Piazza F. Sabato 5 ottobre, dalle ore 16. . Orsini a Meldola la nonna Stefania Zaccheroni divertirà i bambini con le sue ... (Forlitoday.it)