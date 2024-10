Consulta, fallito il blitz di FdI per eleggere Marini. Donzelli: “Colpa della sinistra”. Schlein: “Nostra compattezza ha fermato una forzatura” (Di martedì 8 ottobre 2024) L’annunciato blitz di Fratelli d’Italia (emerso grazie a Il Fatto Quotidiano) e della maggioranza per eleggere Francesco Saverio Marini alla Corte Costituzionale è fallito. Alla maggioranza mancavano alcuni voti e così hanno optato, pochi minuti prima, di per la scheda bianca. “La Colpa è della sinistra” afferma il responsabile organizzazione del partito guidato da Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli. Per il senatore azzurro Maurizio Gasparri c’è “il ricatto della minoranza che è una sorta di attentato agli organi costituzionali e uno stravolgimento delle regole democratiche”. Il tema è serio. Marini sarebbe dovuto diventare oggi Giudice costituzionale e la Corte dovrà pronunciarsi a inizio novembre sull’autonomia differenziata e i referendum su cui le opposizioni hanno partecipato alle raccolte firme. Ilfattoquotidiano.it - Consulta, fallito il blitz di FdI per eleggere Marini. Donzelli: “Colpa della sinistra”. Schlein: “Nostra compattezza ha fermato una forzatura” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’annunciatodi Fratelli d’Italia (emerso grazie a Il Fatto Quotidiano) emaggioranza perFrancesco Saverioalla Corte Costituzionale è. Alla maggioranza mancavano alcuni voti e così hanno optato, pochi minuti prima, di per la scheda bianca. “La” afferma il responsabile organizzazione del partito guidato da Giorgia Meloni, Giovanni. Per il senatore azzurro Maurizio Gasparri c’è “il ricattominoranza che è una sorta di attentato agli organi costituzionali e uno stravolgimento delle regole democratiche”. Il tema è serio.sarebbe dovuto diventare oggi Giudice costituzionale e la Corte dovrà pronunciarsi a inizio novembre sull’autonomia differenziata e i referendum su cui le opposizioni hanno partecipato alle raccolte firme.

Fallito il blitz delle destre per eleggere il giudice della Consulta. Le opposizioni unite disertano il voto e costringono la maggioranza a votare scheda bianca - E ancora: “La persona scelta è un consulente in carica della presidente del Consiglio, che tra qualche giorno, se eletto, dovrà pronunciarsi sul ricorso delle regioni contro l’autonomia differenziata. . Chi viene eletto deve essere super partes”. Dopo il passaggio di oggi, in cui la nostra ... (Lanotiziagiornale.it)

“Preparatissimo". L'ultimo esame del ministro Giuli : fallito il blitz dei collettivi rossi - Il ministro della Cultura ha superato l'ultima prova orale all'Università La Sapienza di Roma. Il professore: "Ha risposto con grande competenza". I collettivi rossi protestano: "Giuli lo bocciamo noi". (Ilgiornale.it)

Colombo scopre l’America. Va in tournée - blitz fallito. E l’Empoli deve aspettare - Un ritardo di cui si sarebbe fatto volentieri a meno, soprattutto per permettere a Roberto D’Aversa di aver quanto prima una reale alternativa a Caputo e al giovane talento di Vimercate di avere tutto il tempo a disposizione per calarsi al meglio negli schemi del tecnico ex Lecce e nelle sue ... (Sport.quotidiano.net)