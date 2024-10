Commissione Covid, parenti delle vittime: ‘loro dignità lesa anche da morti’ (Di martedì 8 ottobre 2024) ''Cosa c'è di umano nel vietare di vedere il proprio parente ormai morto? Non sappiamo neppure chi c'era nella bara, che ci è stata consegnata sigillata'' Imolaoggi.it - Commissione Covid, parenti delle vittime: ‘loro dignità lesa anche da morti’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ''Cosa c'è di umano nel vietare di vedere il proprio parente ormai morto? Non sappiamo neppure chi c'era nella bara, che ci è stata consegnata sigillata''

Covid - il comitato vittime del Moscati in commissione d’inchiesta : “Falsi in cartelle cliniche e plasma negato” - A mio marito non hanno fatto terapie nè tac e hanno rifiutato di fare il plasma. “I giornalisti mandavano immagini e insieme ai martellanti bollettini alimentavano paura e solitudine. Tarantini Time Quotidiano“Ecco cosa erano i nostri cari: dei piedi con un cartellino attaccato, dentro una busta, ... (Tarantinitime.it)

Via alla commissione Covid : subito partono le imboscate - Dopo aver ignorato tutte le carte processuali imbarazzanti per Roberto Speranza & C., il «Corriere» ha deciso improvvisamente di pubblicare le chat dei legali delle vittime, cercando di farli passare per approfittatori. Continua a leggere . (Laverita.info)

Commissione covid - approvato il regolamento a tempo di record. Lisei : “Ora al via la fase istruttoria” - Ci sono famiglie di duecentomila morti, ai quali credo oggi vada un pensiero, che hanno aspettative verso questa commissione e aspettano delle risposte. . I 5Stelle, pur presenti, non hanno partecipato al voto, così come Italia Viva. Che comincerà già la prossima settimana con le audizioni dei ... (Secoloditalia.it)