Catania, infortunio Lunetta: escluse lesioni muscolari (Di martedì 8 ottobre 2024) In seguito all’affaticamento accusato durante la gara Casertana-Catania, il calciatore rossazzurro Gabriel Lunetta è stato sottoposto oggi a risonanza magnetica: l’accertamento diagnostico ha escluso lesioni muscolari. Le condizioni del ragazzo, a riposo in occasione dei primi due allenamenti Cataniatoday.it - Catania, infortunio Lunetta: escluse lesioni muscolari Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In seguito all’affaticamento accusato durante la gara Casertana-, il calciatore rossazzurro Gabrielè stato sottoposto oggi a risonanza magnetica: l’accertamento diagnostico ha escluso. Le condizioni del ragazzo, a riposo in occasione dei primi due allenamenti

Serie C - Lunetta fa esultare il Catania : Monopoli ko per 1-0 - Dopo quattro risultati utili consecutivi il Monopoli cade: allo stadio Massimino i biancoverdi sono stati battuti dal Catania, che ha inflitto di fatto la seconda sconfitta in questo campionato. A decidere il match è stato Lunetta, andato a segno al 48'. Il Monopoli dunque è rimasto fermo a... (Today.it)

