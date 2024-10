Cade dalla barella in ospedale e muore | maxi risarcimento per la famiglia di un paziente pontino

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo 17 anni dall’incidente che ha segnato profondamente la vita di unricoverato all’Alfredo Fiorini di Terracina, è arrivata la conclusione della lunga vicenda legale con undi 380mila euro a favore degli eredi del defunto. La Asl di Latina ha scelto di evitare un’ulteriore battaglia giudiziaria che avrebbe potuto comportare costi ben più alti. Il tragico incidente e la causa legale Come ricordano i colleghi de Il Messaggero Latina, tutto ha avuto inizio nel 2007, quando ilfu portato al pronto soccorso di Terracina a bordo di un’ambulanza. Mentre era in attesa di essere sistemato su un letto, l’uomo cadde, riportando gravi conseguenze sulla sua salute. La vicenda si concluse anni dopo con il decesso del, e ladecise di intentare una causa contro la Asl per ottenere ildei danni subiti.