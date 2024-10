Basmati tricolore per l'Europa: Pavia e il Punjab stringono il patto del riso (Di martedì 8 ottobre 2024) Pavia, 8 ottobre 2024 – Euricom, leader mondiale nel settore del riso, che trasforma e vende globalmente circa un milione di tonnellate di riso all’anno ed è uno dei principali operatori mondiali al di fuori dell’Asia ha ricevuto l’autorizzazione antitrust per formare una partnership con Fatima Rice Mills Ltd., diventando una delle prime società straniere a stabilire una base per la produzione di riso per l’esportazione in Pakistan. L’intesa Nell’ambito della transazione, Euricom acquisirà il 50% del capitale azionario di Fatima Euricom, la nuova società, mentre Fatima controllerà il restante 50%. La joint venture è proprietaria della più moderna riseria per la lavorazione del riso Basmati in Pakistan, un Paese che soddisfa i severi standard qualitativi europei. Circa l’80% delle importazioni europee di Basmati proviene dal Pakistan. Ilgiorno.it - Basmati tricolore per l'Europa: Pavia e il Punjab stringono il patto del riso Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Euricom, leader mondiale nel settore del, che trasforma e vende globalmente circa un milione di tonnellate diall’anno ed è uno dei principali operatori mondiali al di fuori dell’Asia ha ricevuto l’autorizzazione antitrust per formare una partnership con Fatima Rice Mills Ltd., diventando una delle prime società straniere a stabilire una base per la produzione diper l’esportazione in Pakistan. L’intesa Nell’ambito della transazione, Euricom acquisirà il 50% del capitale azionario di Fatima Euricom, la nuova società, mentre Fatima controllerà il restante 50%. La joint venture è proprietaria della più moderna riseria per la lavorazione delin Pakistan, un Paese che soddisfa i severi standard qualitativi europei. Circa l’80% delle importazioni europee diproviene dal Pakistan.

