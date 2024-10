Baskin, un canestro per tutti. a Bari l'iniziativa che promuove lo sport inclusivo con dimostrazioni e mini tornei (Di martedì 8 ottobre 2024) l Baskin è arrivato a Bari e per due settimane si potrà scoprire la meraviglia dello sport che promuove in modo concreto la condivisione e l’accoglienza delle persone con disabilità con l’iniziativa Un canestro per tutti, vieni a seguire il Baskin patrocinata dall’Assessorato allo sport del Baritoday.it - Baskin, un canestro per tutti. a Bari l'iniziativa che promuove lo sport inclusivo con dimostrazioni e mini tornei Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) lè arrivato ae per due settimane si potrà scoprire la meraviglia dellochein modo concreto la condivisione e l’accoglienza delle persone con disabilità con l’Unper, vieni a seguire ilpatrocinata dall’Assessorato allodel

La Nazionale Over sfiderà una selezione pesarese nel campetto del Porto. Tutti in campo per Paolo Gurini. I talenti del passato a canestro - Ma fermarsi è molto peggio, fare movimento invece può aiutare e dobbiamo dirlo a tutti, prima di tutto facendoci conoscere come associazione". I pesaresi, che saranno allenati dall’accoppiata Secondini-De Palo, vedranno in campo Renato Giovannini, Mauro Procaccini, Roberto Silvestri, Peppe ... (Sport.quotidiano.net)