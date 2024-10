Ilgiorno.it - Autunno, solo lampi di normalità: settembre e ottobre da anni ‘90. Altro che freddo: il confronto con le temperature medie 1991-2020 certifica il ritorno a valori standard

(Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 82024 –? I dati della prima settimana non si discostano troppo dalla norma. La percezione, invece, in Lombardia è di un inizioanomalo, come non ci si ricordava da tempo. Una prima analisi di Arpa Lombardia sull’andamento dellerispetto al clima di riferimento, ovvero il trentennio, per Bergamo, Brescia, Varese e Sondrio non evidenziano anomalie adsulla fascia pedemontana e sul fondovalle valtellinese. “Da evidenziare che, trattandosi di confronti tra, anche i decimali sono significativi – è il commento tecnico elaborato dal Servizio Idro-Nivo-Meteo e Clima della Direzione Tecnica Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale di Arpa Lombardia – e risaltano quindi in modo lampante i mesi anomalmente ‘molto caldi’, ovvero febbraio, marzo, luglio e agosto. Finorarisulta molto vicino alla norma.