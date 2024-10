Assicurazione sanitaria per il personale scolastico, Valditara conferma l’intenzione: 4 euro al mese per una copertura di 6.000 euro (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito l'intenzione di introdurre un'Assicurazione sanitaria per tutto il personale scolastico, inclusi docenti, dirigenti e personale ATA. L'articolo Assicurazione sanitaria per il personale scolastico, Valditara conferma l’intenzione: 4 euro al mese per una copertura di 6.000 euro . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha ribadito l'intenzione di introdurre un'per tutto il, inclusi docenti, dirigenti eATA. L'articoloper il: 4alper unadi 6.000

