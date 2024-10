Notizie.com - Arriva il grattacielo più alto del mondo: tutti i dettagli di un progetto mastodontico (e stavolta si fa sul serio)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Doveva essere la torre più alta del, ma ils’era bloccato per problemi. Una volta risolti, ecco che sta perre ilda record. La Jeddah Tower, destinata a diventare ilpiùdel, segna una nuova era nell’architettura moderna. Con i suoi 1.000 metri di altezza, questa straordinaria costruzione sorgerà a Gedda, in Arabia Saudita, superando così l’attuale record detenuto dal Burj Khalifa di Dubai. Dopo un arresto improvviso dei lavori nel 2017 dovuto a problemi finanziari e alla campagna anti-corruzione voluta dal principe ereditario Mohammed bin Salman, che ha visto l’arresto dei presidenti delle aziende appaltatrici e alcuni co-finanziatori del, ora sembra che il vento sia cambiato. Grande attesa per ilpiùal– notizie.