Oasport.it - America’s Cup femminile, perché sono state cancellate le regate di Luna Rossa: la causa e quando si recuperano

(Di martedì 8 ottobre 2024) Cambio di programma a Barcellona per le ultimedel gruppo A nell’Cup2024, che avrebbero dovuto disputarsi oggi pomeriggio (a partire dalle ore 14.10) a completamento della fase a gironi. Purtroppo un imprevisto ha portato gli organizzatori alla decisione di cancellare il programma odierno pomeridiano, rimandando a giovedì 10 ottobre le quattro prove conclusive del raggruppamento in cui figura anche. Nello specifico, si è rivelato decisivo un incidente avvenuto in mattinata nel corso di una regata del gruppo B, riservato agli Invited Teams. Ad eccezione della Svezia (Artemis), tutte le altre squadre esterne invitate per la Women’sCup prendono infatti in prestito gli AC40 utilizzati dai sodalizi ufficiali di Coppa America (stessa procedura adottata per la YouthCup).