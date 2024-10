Donnapop.it - Amadeus le prova tutte, ecco la nuova strategia per risollevare “Chissà chi è”: ascolti tv di ieri

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)è un professionista e certamente non si fa scoraggiare dalla partenza tiepida dichi è, il game show che conduce nel preserale del Nove. Ogni mezzo è lecito perglitv della trasmissione, così l’ex volto di Rai 1 ha deciso di tentarne un’altra. I risultati, seppur migliori del solito, non sono ancora entusiasmanti. Ma, come si dice in questo caso, tempo al tempo. Propriovi abbiamo parlato della presunta finta scenetta di un concorrente che ha sbagliato il nome della fidanzata, chiamandola con quello della ex (clicca QUI per scoprire cosa è successo durante il programma). In molti, specie sui social, hanno detto a chiare lettere di non aver creduto affatto alla scena andata in onda, dal momento che è apparsa come una farsa per creare fermento sui social e smuovere le acque, visto chechi è sembra non riuscire a brillare.