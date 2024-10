Ilfattoquotidiano.it - Allerta meteo nel Centro-Nord: nubifragi e allagamenti. Scuole chiuse in Liguria e Toscana, rischio esondazioni a Milano

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)e forti temporali da inizio settimana in tutto ila causa di un’intensa perturbazione di origine atlantica che si sta avvicinando all’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. Dalle 12 di martedì infatti, è stata diramatarossa per Lombardia e Levante ligure, arancione per l’Appenino emiliano, peridrogeologico ine peridraulico sulla zona della Lunigiana. Temporali e le basse temperature anche in Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dopo una breve tregua mercoledì, le piogge riprenderanno e si intensificheranno durante il week-end. Ecco la situazione regione per regione.