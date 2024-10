Alberi tagliati a Portonovo, il drone fotografa la pineta: dall’alto la boscaglia “mutilata” (Di martedì 8 ottobre 2024) Portonovo (Ancona), 8 ottobre 2024 – Il drone per fugare ogni dubbio: se alle Terrazze di Portonovo sia stato commesso qualche illecito autorizzando il taglio degli Alberi e l’allestimento di un campo da tennis per far girare un film, le cui riprese inizieranno a metà ottobre. Il velivolo radiocomandato ha sorvolato ieri pomeriggio l’area dove sta prendendo forma la piattaforma in legno che diventerà il campo da tennis con vista mare. Da quello che si intravede, la scena del film sarà meravigliosa: un campo da tennis con il mare e il Conero sullo sfondo. Ma senza gli Alberi che sono stati tagliati in una zona protetta. Ilrestodelcarlino.it - Alberi tagliati a Portonovo, il drone fotografa la pineta: dall’alto la boscaglia “mutilata” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(Ancona), 8 ottobre 2024 – Ilper fugare ogni dubbio: se alle Terrazze disia stato commesso qualche illecito autorizzando il taglio deglie l’allestimento di un campo da tennis per far girare un film, le cui riprese inizieranno a metà ottobre. Il velivolo radiocomandato ha sorvolato ieri pomeriggio l’area dove sta prendendo forma la piattaforma in legno che diventerà il campo da tennis con vista mare. Da quello che si intravede, la scena del film sarà meravigliosa: un campo da tennis con il mare e il Conero sullo sfondo. Ma senza gliche sono statiin una zona protetta.

