Lanazione.it - Al Pacinotti si fa lezione: "senza stress"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Per il secondo anno consecutivo, l’istituto Sismondi-di Pescia è la scuola referente per il percorso formativo "Stare bene per scegliere bene – benessere per un orientamento consapevole". Approvato dal ministero dell’istruzione e inserito all’interno della piattaforma ministeriale S.O.F.I.A, il corso propone un progetto gratuito destinato ai docenti delle scuole della Toscana, del Veneto e della Lombardia, con la finalità di favorire nelle classi la costruzione di un clima di sempre maggiore benessere, consapevolezza e cura. Il corso di Art of Living Educational propone un’esperienza di yoga, respiro e meditazione per una scuolanella quale allievi e insegnanti possano operare scelte ponderate e sempre più consapevoli.