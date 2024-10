Liberoquotidiano.it - Agricoltura: Mattarella, 'danni da chiusura mercati e autarchia'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "La valorizzazione delle produzioni italiane ci vede oggi al primo posto nella Unione europea per prodotti a cui viene riconosciuta la qualità di Denominazione di origine protetta, di Indicazione geografica protetta, di Specialità tradizionali garantite. Le politiche europee hanno saputo introdurre percorsi che hanno collocato la difesa dell'nel contesto delle politiche territoriali tese alla salvaguardia dei territori e delle popolazioni delle aree interne. Il nostro obiettivo, costantemente alla nostra portata -e anche il nostro interesse nazionale- è quello di avere successo suiinternazionali grazie all'alta qualità dei nostri prodotti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'80/mo anniversario della Coldiretti. "Su questo piano -ha aggiunto il Capo dello Stato- non abbiamo nulla da temere.