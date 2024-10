21:50 Rêverie: il nuovo profumo di Victoria Beckham ci porta in viaggio con David (Di martedì 8 ottobre 2024) Life&People.it La dolcezza della vaniglia e la natura selvaggia della foresta raccontano una sera speciale a Giava. La brezza tropicale racchiude in un flacone la memoria di una spiaggia illuminata da candele e travolta da nuove intuizioni: è la fragranza 21:50 Rêverie, il profumo di Victoria Beckham. Evasione sensoriale: la fragranza 21:50 Rêverie ispirata al ricordo romantico di un viaggio indonesiano L’atmosfera incantevole di una cena romantica a Giava infonde le note della nuova creazione firmata Victoria Beckham Beauty. Ispirata ad un ricordo speciale con il marito David, la direttrice creativa concepisce un’esperienza immersiva, scandita da un incontro sensoriale tra la sensualità dell’orchidea e l’energia selvaggia della natura. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Life&People.it La dolcezza della vaniglia e la natura selvaggia della foresta raccontano una sera speciale a Giava. La brezza tropicale racchiude in un flacone la memoria di una spiaggia illuminata da candele e travolta da nuove intuizioni: è la fragranza 21:50, ildi. Evasione sensoriale: la fragranza 21:50ispirata al ricordo romantico di unindonesiano L’atmosfera incantevole di una cena romantica a Giava infonde le note della nuova creazione firmataBeauty. Ispirata ad un ricordo speciale con il marito, la direttrice creativa concepisce un’esperienza immersiva, scandita da un incontro sensoriale tra la sensualità dell’orchidea e l’energia selvaggia della natura.

21 : 50 Rêverie : il nuovo profumo di Victoria Beckham ci porta in viaggio con David - Life&People. La quarta fragranza di Victoria Beckham conosce il mondo della moda durante la settimana più attesa dell’anno, quando, in occasione della sfilata Primavera/Estate 2025 dell’omonimo brand, la fragranza debutta in passerella. L’opera nasce in collaborazione con Jérôme Epinette, rinomato profumiere francese esperto nella combinazione di elementi naturali per la realizzazione di ... (Lifeandpeople.it)