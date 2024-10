Liberoquotidiano.it - XXI Festival d'autunno, l'11 e il 12 ottobre grande festa del Jazz con i concerti e le masterclass di Aymée Nuviola, Trilok Gurtu, Omar Sosa e Maria Pia De Vito e l'omaggio a Chick Corea

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) - Catanzaro, 72024. Un fine settimana dedicato al, pensato appositamente per tutti gli appassionati del genere, con in programma ospiti internazionali di fama planetaria per ben tree due. È “Time in”, il weekend fortemente voluto dal direttore artistico deld', Antonietta Santacroce, che si terrà l'11 e il 12prossimi a Catanzaro. Ad aprire le “danze” sarà la straordinaria, il cui volto è l'immagine dell'edizione 2024 deld'- sostenuto da Regione Calabria/Calabria Straordinaria, attraverso i fondi Pac 2014/20; dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, dal Comune di Catanzaro, oltre che da vari Enti privati.