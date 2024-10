Trump, cosa ha detto Elon Musk al comizio di Butler (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'imprenditore ha affiancato il candidato presidente a un evento elettorale a Butler, la città dell'attentato di luglio, alludendo a teorie del complotto e lanciando messaggi inquietanti Wired.it - Trump, cosa ha detto Elon Musk al comizio di Butler Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'imprenditore ha affiancato il candidato presidente a un evento elettorale a, la città dell'attentato di luglio, alludendo a teorie del complotto e lanciando messaggi inquietanti

Usa : Trump a Butler - 'forse hanno cercato di uccidermi per impedirmi di vincere' (2) - Questa è una situazione in cui bisogna vincere". "Su questo stesso luogo - ha ricordato - un assassino a sangue freddo ha cercato di zittire me e il 'Maga', il più grande movimento nella storia del nostro paese. Da parte sua, Musk ha affermato che, se i sostenitori di Trump non faranno la loro ...

Usa : Trump a Butler - 'forse hanno cercato di uccidermi per impedirmi di vincere' (3) - . Trump ha poi reso omaggio a Comperatore, colpito a morte durante il tentativo di attentato, e ad altri due sostenitori rimasti feriti, e alle 18,11, l'ora esatta della sparatoria del 13 luglio, ha chiesto un minuto di silenzio.

Trump torna a Butler - sul luogo del delitto (mancato) ed è show con Musk : "Salviamo l'America" (video) - Ma se ci sono nemici all'interno, avremo un problema perché sono molto più pericolosi. Davanti a una folla immensa, al recinto fieristico della Pennsylvania, stato chiave per la conquista della Casa Bianca, l'ex presidente ha iniziato il suo discorso con "Come stavo dicendo" e ha fatto un gesto ...