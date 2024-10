Torino per Zapata stagione finita | lesione di crociato e menisco

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (askanews) – Pessime notizie in casa. Gli esami clinici di Duvanhanno confermato le sensazioni emerse già sabato sera al momento del suo infortunio nel match contro l’Inter.del legamentoanteriore del ginocchio sinistro, delmediale e dellaterale: un bollettino terribile, che pone già fine in anticipo alla sua. Il capitano granata aveva iniziato bene il campionato sotto il nuovo corso tecnico di Paolo Vanoli, segnando 3 gol in 7 giornate. L’uscita in barella dal campo di San Siro, le sue lacrime, gli applausi dei tifosi sulle tribune e la preoccupazione dei giocatori attorno a lui avevano fatto presagire il peggio. Ieri il giocatore aveva scritto un post su Instagram per ringraziare tutti dell’affetto ricevuto. L'articolo, perdiproviene da Ildenaro.it.