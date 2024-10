Torino, l’infortunio di Zapata è grave: “Stagione finita” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Brutte notizie per il Torino e il suo capitano Duván Zapata. Gli esami hanno confermato i timori peggiori: lesione del legamento crociato anteriore, insieme ai menischi mediale e laterale. Questo significa Stagione finita per il bomber colombiano.Leggi anche: “Grazie a tutti”. Torino, il messaggio di Duvan Zapata dopo l’infortunio è da brividi Il comunicato della società La società ha subito comunicato l’esito degli accertamenti e ha espresso la propria vicinanza al giocatore: “Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duván con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata”. Zapata si era infortunato durante la partita contro l’Inter, lasciando il campo dopo un movimento innaturale del ginocchio. Thesocialpost.it - Torino, l’infortunio di Zapata è grave: “Stagione finita” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Brutte notizie per ile il suo capitano Duván. Gli esami hanno confermato i timori peggiori: lesione del legamento crociato anteriore, insieme ai menischi mediale e laterale. Questo significaper il bomber colombiano.Leggi anche: “Grazie a tutti”., il messaggio di Duvandopoè da brividi Il comunicato della società La società ha subito comunicato l’esito degli accertamenti e ha espresso la propria vicinanza al giocatore: “Tutto ilFootball Club abbraccia affettuosamente Duván con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata”.si era infortunato durante la partita contro l’Inter, lasciando il campo dopo un movimento innaturale del ginocchio.

