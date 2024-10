Teo Teocoli la lite con Celentano e le accuse a Claudia Mori | Lei fa tutto è la padrona con gli amici ha sconvolto ogni cosa

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 7 ottobre 2024) «Mah, è una formula nuova rimango basito, dopo tanto tempo, tanti anni, tante cazzate, tante divertimenti insieme». Così Teoreplica oggi ad Adrianodopo quel «Se non rispondo è perché ti voglio bene!» pronunciato dal Molleggiato per spiegargli perché non rispondesse più alle sue telefonate. Per«questadi non sentirlo proprio in questo periodo, proprio adesso che ci sono tanti problemi non vedersi più per me è triste». Ma non proverà a ritelefonargli: «No, ci ho rinunciato, avrebbe dovuto farsi vivo lui. Mi dispiace. Improvvisamente, dopo una vita, il silenzio», dice in un’intervista con il Corriere della Sera. LatraChe tra i due non ci fossero più buoni rapporti lo ha ufficializzato proprioqualche giorno fa. L’attore si è lamentato delle mancate risposte al telefono.