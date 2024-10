Ten Hag insiste che lui e la gerarchia del Manchester United siano sulla stessa lunghezza d’onda mentre la pressione aumenta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 2024-10-06 18:21:20 Il web non parla d’altro: Erik ten Hagche lui e ladelsono “” dopo che la sua squadra ha registrato il peggior inizio di sempre in Premier League del club con un pareggio contro l’Aston Villa. Domenica loè stato costretto a uno stallo senza reti a Villa Park, un risultato che significa anche che la squadra di Ten Hag è ora senza vittorie in cinque partite in tutte le competizioni e senza gol in tre partite di campionato. Harry Maguire ed Ezri Konsa hanno dovuto essere entrambi sostituiti per infortunio in una gara in gran parte monotona che ha visto il capitano delloBruno Fernandes colpire la traversa in uno dei pochi momenti di qualità della partita. (Justcalcio.com)