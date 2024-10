Strage di Erba, i giudici: "Per la revisione mancano novità rilevanti. Il testimone Frigerio era lucido" (Di lunedì 7 ottobre 2024) La richiesta di revisione presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, per quanto rituale, non è ammissibile «sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione». E’ la conclusione a cui sono giunti i giudici della Corte d’appello d Brescia che hanno giudicato inammissibile l’istanza Feedpress.me - Strage di Erba, i giudici: "Per la revisione mancano novità rilevanti. Il testimone Frigerio era lucido" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) La richiesta dipresentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, per quanto rituale, non è ammissibile «sotto il duplice profilo della mancanza die della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione». E’ la conclusione a cui sono giunti idella Corte d’appello d Brescia che hanno giudicato inammissibile l’istanza

Manovra - quali misure potrebbero arrivare dopo la revisione dei conti dell’Istat : le novità - Potenziamento dell'Assegno Unico, riforma dell'Irpef, bonus mamme, incentivi per le imprese e pensioni. Vediamo cosa potrebbe cambiare nella prossima legge di Bilancio dopo le stime su Pil, deficit e debito diffuse negli scorsi giorni dall'Istat.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Bonus auto - tutte le novità in previsione del 2025 - comDopo il salvataggio dell’impianto di Crevalcore della Magneti Marelli e la sua cessione a Tecnomeccanica, si conferma l’attenzione del governo verso l’industria automobilistica. Inoltre, non è da escludere che tali politiche possano aprire le porte ad investimenti da parte dei marchi cinesi in ... (Notizie.com)

Revisione del congedo parentale : ecco le novità - . Articolo pubblicato mercoledì 07 Agosto 2024, 08:32 Le recenti modifiche, introdotte con le ultime leggi di bilancio, hanno avuto impatto significativo sull’indennità del congedo parentale. legge di Bilancio 2023 ha elevato l’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per un mese, da fruire ... (Ildifforme.it)