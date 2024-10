Stanotte lo faremo io e te Grande Fratello a Jessica la proposta più bella dal concorrente

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Si fa sempre più interessante il. Certamente le liti non mancano e ne parlerà anche nella puntata in diretta del 7 ottobre, ma ciò che si è scoperto sue un altrosta facendo brillare gli occhi a tutti. Svelato cosa potrebbe accadere la prossima notte, dunque al termine dell’appuntamento con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Il video di questo momento vissuto alha fatto impazzire tantissimi telespettatori, in particolare coloro che adoranoe quest’altro gieffino. Loro due si stanno avvicinando sempre più e c’è chi spera che possa nascere qualcosa di importante. Intanto, dobbiamo sottolineare questo discorso che è stato parecchio intimo. Leggi anche: “L’ha fatto ancora”.