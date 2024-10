Iltempo.it - Stangata per la star di OnlyFans: accusa per una maxi-evasione milionaria

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ospite di diversi programmi televisivi e radiofonici si vantava dei propri compensi milionari ma dichiarava poco più di 50 mila euro di ricavi. A Madalina Ioana Filip, in arte Mady Gio, creatrice di contenuti digitali per adulti edi, i finanzieri della Compagnia di Gallarate contestano un'fiscale da un milione e mezzo di euro. Nei primi mesi di due anni fa l'imprenditrice dell'online ha deciso di spoe la residenza anagrafica in Svizzera al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole ma all'esito della verifica fiscale avviata dalle fiamme gialle «il trasferimento veniva disconosciuto in quanto mancavano gli elementi fondanti di un'effettiva residenza fiscale oltre confine. In particolare, gli affetti, un conto corrente e il dominio web risultano tutti insistenti sul territorio italiano».