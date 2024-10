Thesocialpost.it - Sta male e va da 6 medici diversi ma tutti la rimandano a casa: “È troppo ansiosa”. Muore a 18 anni

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Quattrofa, Ruby Fuller, una ragazza britca di appena 18, è morta a causa di un cancro dopo essere stata visitata e dimessa sette volte da sei. I suoi genitori, ancora devastati dalla perdita, hanno deciso di trasformare il loro dolore in una campagna di sensibilizzazione, lanciata insieme a un’importante organizzazione benefica contro il cancro, con l’obiettivo di accelerare le diagnosi oncologiche nei giovani e di sensibilizzaree famiglie sui sintomi da non trascurare. Una diagnosi tardiva e le ripetute visite Il calvario di Ruby è iniziato nella primavera del 2019, quando ha iniziato a provare un fastidioso dolore alla spalla. Come molti giovani, inizialmente ha sottovalutato il sintomo, ma quando il dolore è peggiorato, si è rivolta a un medico di base.