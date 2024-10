Sfera Ebbasta e il check-up da 2.500 euro, polemiche sui social (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un check-up molto costoso, 2.500 euro, all'ospedale San Raffaele di Milano. Il post con foto con i medici e operatori sui social e una valanga di polemiche per il rapper Sfera Ebbasta. A far arrabbiare una parte dei suoi fan e follower è che l'esame era totalmente a pagamento e non proprio alla L'articolo Sfera Ebbasta e il check-up da 2.500 euro, polemiche sui social proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un-up molto costoso, 2.500, all'ospedale San Raffaele di Milano. Il post con foto con i medici e operatori suie una valanga diper il rapper. A far arrabbiare una parte dei suoi fan e follower è che l'esame era totalmente a pagamento e non proprio alla L'articoloe il-up da 2.500suiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Sfera Ebbasta e il post sulla visita al San Raffaele da 2.500 euro : "Poi ci sono liste d'attesa di 2 anni" - Consigli per gli acquisti. Sta facendo discutere il post Instagram del rapper milanese Sfera Ebbasta che nelle scorse ore ha voluto far conoscere ai suoi follower un nuovo servizio dell'ospedale San Raffaele di Milano. . "Sono stato all'ospedale San Raffaele di Milano per fare. . A tema ... (Milanotoday.it)

Sfera Ebbasta tra sold out e raddoppi - Presto l’artista tornerà sul palco per sorprendere nuovamente il suo pubblico. Sfera Ebbasta si prepara al ritorno sul palco, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagLe nuove date sono state rispettivamente aggiunte il 2 e 7 marzo a Padova e Firenze, raddoppiando, così, gli appuntamenti già in ... (Velvetmag.it)

Droga - stoccata di Mantovano a rap e Sfera Ebbasta : “La marijuana non è leggera come si canta”… Ricordiamoci Corinaldo - Mantovano riflette su chi come Sfera Ebbasta esalta in consumo di droga e ricorda la tragedia di Corinaldo… «Il rapper – ha aggiunto poi – era ancora lontano dal luogo della strage, quindi nessuna criminalizzazione per l’episodio specifico, che fu provocato da un gruppo di giovani che provenivano ... (Secoloditalia.it)