«Se vi mollo dove andate?»: la guerra di Giorgia Meloni alle spie e il sospetto di un complotto dei Berlusconi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Stanare, sferzare, punire. Sono queste le parole d’ordine di Giorgia Meloni contro gli eletti di Fratelli d’Italia dopo il caso della chat finita sui giornali. «Se non puoi fidarti di messaggini senza importanza come quello sulla Consulta, figurati se posti cose più importanti cosa succede», è il refrain dei fedelissimi. «Se devi guardarti dai tuoi, meglio alzare bandiera bianca», è la frase con cui spiegano lo sfogo della premier, che nel gruppo Whatsapp dei parlamentari del suo partito ha minacciato l’addio a Palazzo Chigi: «Mollerò per l’infamia di pochi. Perché fare sta vita per far eleggere sta gente anche no». Mentre c’è chi pensa che la storia della talpa sia addirittura l’ennesimo atto del presunto scontro sotterraneo tra la premier e gli eredi di Silvio Berlusconi. (Open.online) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Stanare, sferzare, punire. Sono queste le parole d’ordine dicontro gli eletti di Fratelli d’Italia dopo il caso della chat finita sui giornali. «Se non puoi fidarti di messaggini senza importanza come quello sulla Consulta, figurati se posti cose più importanti cosa succede», è il refrain dei fedelissimi. «Se devi guardarti dai tuoi, meglio alzare bandiera bianca», è la frase con cuigano lo sfogo della premier, che nel gruppo Whatsapp dei parlamentari del suo partito ha minacciato l’addio a Palazzo Chigi: «Mollerò per l’infamia di pochi. Perché fare sta vita per far eleggere sta gente anche no». Mentre c’è chi pensa che la storia della talpa sia addirittura l’ennesimo atto del presunto scontro sotterraneo tra la premier e gli eredi di Silvio

Morte Sammy Basso, da Giorgia Meloni a Jovanotti: il cordoglio sui social - Politici, medici, personaggi dello spettacolo esprimono il dolore per la perdita di una "mente colorata" e di un "esempio straordinario di coraggio e forza d'animo che supera ogni ostacolo". Sono tantissime le persone che hanno riempito Facebook, Instagram e X di messaggi per il giovane biologo ... (Tg24.sky.it)

L’Italia sotto la guida di Giorgia Meloni: un hub strategico e protagonista sui social - Alessio Butti, sottosegretario all’Innovazione, in un’intervista a La Stampa, ha evidenziato che «il governo guidato dal presidente Meloni ha dimostrato autorevolezza e affidabilità nel creare un ambiente favorevole agli investimenti». Come ha giustamente sottolineato Butti, semplificare le ... (Secoloditalia.it)

«Mollerò per l’infamia di pochi»: l’ira funesta di Giorgia Meloni contro gli eletti di Fratelli d’Italia - l’infamia di pochi Ma gli sfoghi con i parlamentari, raccontati oggi dal Fatto Quotidiano, non sono inediti. E poi: «l’infamia di pochi mi costringe a non avere rapporti con i gruppi (parlamentari, ndr). «Comunque hai notato che con me e Galeazzo come funzionano i trasporti? Impeccabili», ... (Open.online)

Il ghetto blindato ricorda il 7 ottobre. Ci sarà anche meloni - Nella capitale c’è tensione anche per il processo per direttissima a uno dei quattro fermati (gli altri sono stati rilasciati) agli scontri a Piazzale Ostiense per il corteo di sabato degli attivisti ...(agi.it)

Paura attentati, blindata la cerimonia nella sinagoga di Roma. Presente meloni - giorgia meloni sarà regolarmente al Tempio Maggiore di Roma per commemorare la strage del 7 ottobre in Israele compiuta da Hamas ...(ilgiornale.it)

La stretta anti-"talpa" di giorgia meloni - La recente fuga di notizie all'interno di Fratelli d'Italia ha scatenato un'ondata di tensioni e reazioni all'interno del partito. giorgia meloni, premier e leader del partito, ha inviato un messaggio ...(informazione.it)