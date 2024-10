Tvzap.it - Sammy Basso, la notizia sui funerali e la richiesta dei genitori

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024). Si è spento all’età di 28 anni il biologo malato di progeria. È morto sabato sera, ad Asolo, in provincia di Treviso, a causa di un malore accusato mentre era al ristorante e festeggiava il matrimonio di una coppia di amici. Poco fa è arrivata lasuie ladei. (Continua) Leggi anche: Muore a soli 16 anni a causa di un infarto: poi il miracolo Leggi anche: “Addio per sempre”. Si è spento a 47 anni per un malore improvviso: cos’è successo MortoSabato sera ad Asolo, in provincia di Treviso, si è spento, biologo 28enne malato di progeria. Egli avrebbe accusato un malore mentre era al ristorante e festeggiava il matrimonio di una coppia di amici.