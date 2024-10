Salvini guarda a Trump I dubbi di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Vicepremier Matteotenta il “ponte” con Donald, scommettendo sulla sua possibile vittoria alle prossime elezioni presidenziali americane. Eriflette sulle conseguenze economiche per l’Italia nel caso di un successo del tycoon repubblicano. Secondo l’analisi pubblicata da Claudio Tito su Repubblica, la nostra Premier si trova di fronte a una sfida complessa. Da una parte,non si sente minacciata dai leader sovranisti europei come Orbán e; dall’altra, è preoccupata dall’ascesa disoprattutto per le sue possibili conseguenze per l’Italia. La leader di FdI lavora da tempo per mantenere saldi i rapporti con Washington e Bruxelles. Ma teme che un’eventuale approdo di The Donald allo Studio Ovale possa mettere in crisi le relazioni commerciali con gli Stati Uniti e la Cina.