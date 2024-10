Romadifende nipote | ucciso a coltellate

Roma,difende nipote:ucciso a coltellate (Di lunedì 7 ottobre 2024) 10.51 Un venticinquenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato in zona Alessandrino, alla periferia di Roma. La polizia ha arrestato un uomo di 45 anni. Secondo le indagini, tutto è cominciato con una lite tra due 15enni: il nipote della vittima e il figlio dell'uomo arrestato. Tra i due adulti, intervenuti in difesa dei ragazzi, ci sarebbe stata poi una colluttazione finita con l'accoltellamento. Il 25enne è stato soccorso in gravi condizioni ed è deceduto al Policlinico Casilino. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 10.51 Un venticinquenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato in zona Alessandrino, alla periferia di Roma. La polizia ha arrestato un uomo di 45 anni. Secondo le indagini, tutto è cominciato con una lite tra due 15enni: ildella vittima e il figlio dell'uomo arrestato. Tra i due adulti, intervenuti in difesa dei ragazzi, ci sarebbe stata poi una colluttazione finita con l'accoltellamento. Il 25enne è stato soccorso in gravi condizioni ed è deceduto al Policlinico Casilino.

