Nerdpool.it - Refind Self: The Personality Test Game è disponibile per Nintendo Switch

(Di lunedì 7 ottobre 2024) PLAYISM è orgogliosa di annunciare che: The, un ibrido tra avventura edella personalità sviluppato da Lizardry, è orasua partire dal 3 Ottobre 2024, in aggiunta alle versioni già presenti su Steam e su mobile. I giochi possono davvero rivelare la personalità di qualcuno, non credi? Il modo in cui una persona gioca può dire molto su di lei. Attraverso un’avventura esplorativa semplice ma profonda, questo gioco basato sulla data science analizza le azioni del giocatore per stimare la sua personalità. Una partita dura circa un’ora, e ildella personalità si completa dopo 3 playthrough! In: The, il giocatore interpreta il ruolo di un androide. La storia inizia quando il giocatore si trova presso la tomba del Dottore che lo ha creato.