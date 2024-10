Psicoterapeuta uccisa ad Arezzo, confessa l'ex fidanzato pachistano della figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Letizia Girolami, 72 anni, è stata trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana. Aveva una profonda ferita alla testa. L'ex fidanzato della figlia è stato fermato nella notte Ilgiornale.it - Psicoterapeuta uccisa ad Arezzo, confessa l'ex fidanzato pachistano della figlia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Letizia Girolami, 72 anni, è stata trovata senza vita in un campo a FoianoChiana. Aveva una profonda ferita alla testa. L'exè stato fermato nella notte

Psicoterapeuta uccisa a Foiano della Chiana : arrestato l’ex fidanzato della figlia - Attualmente è detenuto nel carcere di Arezzo. Le indagini sono state condotte dai carabinieri sotto la direzione del pubblico ministero Angela Masiello e del procuratore Gianfederica Dito, portando rapidamente al fermo del sospettato. Gli inquirenti hanno raccolto numerosi indizi che lo collegano ... (Lortica.it)

Letizia Girolami trovata morta in un campo - fermato l'ex fidanzato della figlia : il femminicidio «a causa di tensioni in famiglia» - Fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo), un 38enne di origini pachistane, ex fidanzato della figlia della donna.... (Leggo.it)

Arezzo - donna trovata morta : fermato l’ex fidanzato della figlia - . olta nelle indagini per la morte di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, trovata senza vita nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre 2024, in un campo a Foiano della Chiana in provincia di Arezzo L'articolo Arezzo, donna trovata morta: fermato l’ex fidanzato della figlia proviene da Firenze ... (Firenzepost.it)