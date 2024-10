Biccy.it - Pianto di Lorenzo al Grande Fratello: qualcosa non convince

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo aver saputo che Shaila Gatta è tornata sui suoi passi ed ha chiuso la “frequentazione” con Javier Martinez,Spolverato ha cambiato immediatamente atteggiamento, soprattutto con Helena Prestes. Il modello non solo ha messo il freno a mano con la collega brasiliana, ma stamani ha anche avuto una lite con lei, che giustamente ha capito che il giovane ha sempre tenuto il piede in due scarpe e che adesso è pronto a tornare a corteggiare Shaila. Di prima mattinasi è lamentato con Helena perché la sera prima l’ha vista che parlava con Luca Giglio: “Parlavi di me? Perché mi dà fastidio“. La modella ha risposto piccata e lui è sbottato: “Non siamo compatibili, punto e basta“. Questa lite ha portato ad undi Spolverato, degno della peggiore scena di The Lady (il ragazzo deve ancora applicarsi parecchio per essere vagamente credibile).