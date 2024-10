Perché tutti vogliono il corpo da ballerina: i rischi della nuova tendenza secondo i chirurghi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il ballet body sembra essere l'ultima tendenza che sta conquistando star e celebrities: quali sono i rischi di questo nuovo standard di bellezza che vuole avvicinarsi a un corpo naturale attraverso interventi di chirurgia plastica. Fanpage.it - Perché tutti vogliono il corpo da ballerina: i rischi della nuova tendenza secondo i chirurghi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il ballet body sembra essere l'ultimache sta conquistando star e celebrities: quali sono idi questo nuovo standard di bellezza che vuole avvicinarsi a unnaturale attraverso interventi di chirurgia plastica.

L’aborto - il diritto - la “libertà di scelta” e i rischi sul corpo e sulla psiche della donna - L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Ma allora, rispetto all’impegno “a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”, i 66. Si pone invece il problema etico se la “libertà di ... (Bergamonews.it)

Bere alcolici aumenta il rischio di sei tipi di tumore : quali sono gli effetti dell’etanolo sul corpo - Il quattordicesimo rapporto dell'American Association for Cancer Research (AACR) fa il punto dei risultati più recenti sulla nostra conoscenza del cancro: il consumo di alcol, di qualsiasi tipo, è stato associato all'aumento di sei tipi di tumore.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Trovate nel corpo umano 3.600 sostanze chimiche di imballaggi alimentari : quali sono i rischi - Quali sono i rischi. 600 composti chimici di imballaggi, processi produttivi e altri materiali a contatto con i cibi. Continua a leggere . Molte di queste sostanze sono considerate dannose per la salute. L'analisi di campioni biologici umani come sangue, urine e latte materno ha rilevato la ... (Fanpage.it)