Paura in una scuola a Napoli, esplode il power bank di un’alunna all’interno dello zaino: sette intossicati, due ricoverati in ospedale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Momenti di Paura in un liceo di Napoli, dove l'esplosione di un power bank ha causato l'intossicazione di sette studenti. L'episodio è avvenuto lo scorso venerdì in un'aula dell'istituto scolastico. L'articolo Paura in una scuola a Napoli, esplode il power bank di un’alunna all’interno dello zaino: sette intossicati, due ricoverati in ospedale . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Momenti diin un liceo di, dove l'esplosione di unha causato l'intossicazione distudenti. L'episodio è avvenuto lo scorso venerdì in un'aula dell'istituto scolastico. L'articoloin unaildi, duein

Minaccia gli automobilisti con un coltello, poi aggredisce i poliziotti: paura sulla Tangenziale di Napoli - I poliziotti hanno arrestato un 34enne per minacce, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; l'uomo è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Conte, l’instant manager: il suo Napoli non convince sempre ma fa già paura - L`instant manager ha colpito ancora. Dopo 7 partite giocate, il Napoli di Antonio Conte ha 3 punti in più della sua prima Juve e del suo primo... (Leggi la notizia)

Sconfitta al Maradona. Un Como senza paura. Ma col Napoli non basta - Fabregas, nel finale, inserisce Belotti e passa al 4-4-2 per recuperare, ma prende subito il terzo gol. È il momento del Como che chiude i campani in area. Politano ci prova direttamente da angolo, ma Audero è attento e respinge sopra la traversa. Il duello fra Di Lorenzo e Fadera sulla sinistra fa ... (Leggi la notizia)