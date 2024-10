Anteprima24.it - Palestina, al flash mob di Bruxelles anche l’irpino Petrozzelli

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon unmob nell’emiciclo del Parlamento europeo a, durante la seduta iniziale dell’apertura della Settimana europea delle regioni, Enrico Bruni, Rosalinda Giannotti, Giacomo Mosca e Claudio, hanno acceso i riflettori su quanto accade nel mondo e in particolare in, dove nell’ultimo anno gli attacchi israeliani hanno provocato più di 40 mila morti e costretto 1,11 milioni di persone in condizioni di insicurezza alimentare “catastrofica” e malnutrizione acuta.